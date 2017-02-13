Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как сообщает Report, на закрытом заседании под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова в качестве свидетеля по эпизоду Закира Бадалова дал показания Закир Мустафаев.

В ходе дачи показаний гражданин Грузии З.Мустафаев сообщил, что знает А.Човдарова как своего земляка: «Закир Бадалов лжет. Я не имею близкого знакомства с Акифом Човдаровым. Закир задолжал мне 500 тыс. долларов. Он вернул из этих денег мне 270 тыс. долларов. Остальную часть денег я жду до сих пор».

Согласно обвинительному акту, пострадавший Закир Бадалов одолжил у своего родственника З.Мустафаева 100 тыс. долларов под проценты. Он заявил следствию, что вернул 125 тыс. долларов.

По его словам, его родственник, гражданин Грузии З.Мустафаев, угрожая ему через МНБ, потребовал дополнительно 150 тыс., затем 200 тыс. долларов.

Процесс продолжится во второй половине дня.