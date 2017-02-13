Массовая драка футболистов вспыхнула в ходе товарищеской встречи между кызылординским «Кайсаром» из Казахстана и ереванским «Бананцом».

Товарищеский матч проходил в Турции, где обе команды находятся на сборах. Спровоцировал потасовку футболист кызылординцев Максат Байжанов, пишет sports.kz. Видеозапись инцидента была опубликована в Сети.

В конечном итоге арбитр принял решение об удалении с поля капитана ФК «Кайсар» и одного из игроков «Бананца».

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу казахстанской команды.