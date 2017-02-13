File illustration picture showing the logo of car-sharing service app Uber on a smartphone next to the picture of an official German taxi sign in Frankfurt, September 15, 2014. A Frankfurt court earlier this month instituted a temporary injunction against Uber from offering car-sharing services across Germany. San Francisco-based Uber, which allows users to summon taxi-like services on their smartphones, offers two main services, Uber, its classic low-cost, limousine pick-up service, and Uberpop, a newer ride-sharing service, which connects private drivers to passengers - an established practice in Germany that nonetheless operates in a legal grey area of rules governing commercial transportation. REUTERS/Kai Pfaffenbach/Files (GERMANY - Tags: BUSINESS EMPLOYMENT CRIME LAW TRANSPORT)

Француз подал в суд на компанию-разработчика сервиса Uber Technologies из-за ошибки приложения, которая привела к распаду его брака.

Как передают российские СМИ, мужчина некоторое время пользовался сервисом вызова такси Uber для поездок к любовнице, живущей в том же городе. Но тайна раскрылась, когда мужчина вызвал такси с телефона своей жены. Он зашел в приложение со своего аккаунта, а после вышел, но из-за ошибки программы на телефон жены стали приходить уведомления о дальнейших поездках мужа.

Это привело к разводу семейной пары. Теперь муж считает, что он стал жертвой неправильной работы приложения и требует компенсации ущерба в размере 45 миллионов евро через суд.

«Мой клиент стал жертвой бага. Из-за дефекта у него возникли проблемы в личной жизни», — передает AFP слова адвоката потерпевшего Давида-Андре Дармона.

Ошибка, ставшая причиной развода, была устранена в обновлении приложения, которое вышло в декабре.