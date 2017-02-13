Француз подал в суд на компанию-разработчика сервиса Uber Technologies из-за ошибки приложения, которая привела к распаду его брака.

Как передают российские СМИ, мужчина некоторое время пользовался сервисом вызова такси Uber для поездок к любовнице, живущей в том же городе. Но тайна раскрылась, когда мужчина вызвал такси с телефона своей жены. Он зашел в приложение со своего аккаунта, а после вышел, но из-за ошибки программы на телефон жены стали приходить уведомления о дальнейших поездках мужа.

Это привело к разводу семейной пары . Теперь муж считает, что он стал жертвой неправильной работы приложения и требует компенсации ущерба в размере 45 миллионов евро через суд.

«Мой клиент стал жертвой бага. Из-за дефекта у него возникли проблемы в личной жизни», — передает AFP слова адвоката потерпевшего Давида-Андре Дармона.

Ошибка, ставшая причиной развода, была устранена в обновлении приложения, которое вышло в декабре.