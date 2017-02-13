Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев дал указание Генеральной прокуратуре республике проверить озвученную одним из лидеров оппозиции информацию о наличии у главы государства имущества на Кипре.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба киргизского лидера.

«Президент поручил Генеральному прокурору Индире Джолдубаевой провести проверку по опубликованному в некоторых СМИ заявлению лидера фракции «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева о якобы «найденных» им на Кипре материалах по имуществу главы государства и принять все предусмотренные законодательством меры», — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, после завершения проверки Генпрокуратура «должна проинформировать президента и общественность» о результатах работы.

Лидер входящей в состав парламентской оппозиции партии «Ата-Мекен» («Отечество») Омурбек Текебаев заявил в понедельник в Бишкеке, что он располагает сведениями о возможном наличии у президента Киргизии имущества на Кипре. Оппозиционер предположил, что Атамбаев может располагать активами, которые находятся в «оффшорной зоне».