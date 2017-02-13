В 2016 году Азербайджан посетили 740 тыс туристов из России.

Азербайджан вошел в топ-10 популярных стран у российских туристов, говорится в исследовании агентства ТурСтат, где подвели итоги прошедшего года, основываясь на информации туристических офисов зарубежных стран.

Туристы из России занимают первое место среди иностранных гостей в Азербайджане, отмечает Sputnik Азербайджан.

По данным исследования, лидерами выездного туризма из России в 2016 году стали Абхазия, Таиланд и Грузия. Абхазию посетили 1,5 млн, а Таиланд и Грузию — более 1 млн граждан России.

Самые высокие темпы роста выездного туризма из России показали Тунис, Марокко, Кипр, Куба и Вьетнам. Наиболее популярными у туристов российскими городами стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.