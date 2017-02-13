«Азербайджан и Грузия на протяжении 25 лет продолжают дружественные и добрососедские отношения»

Как сообщает АПА, об этом на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым заявил глава МИД Грузии Михеил Джанелидзе. Он сказал, что между двумя странами существует политический диалог на высоком уровне:

«Наше сотрудничество продолжается в соответствующих форматах, и мы намерены интенсивно продолжать этот диалог. В прошлом году цифры по торговому обороту между двумя странами не были положительными. В регионе наблюдался кризис. Но мы запланировали активизировать нашу работу в этой области. Мы должны максимум воспользоваться потенциалом. Надеюсь, что это даст положительные результаты. Мы придаем большое значение энергетическим и транспортным проектам в регионе. Мы намерены увеличить транзитные возможности. Есть важные проекты в этом направлении. В конце этого года будет сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».

Михеил Джанелидзе заявил, что Грузия и Азербайджан поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга: «Наше сотрудничество продолжается в рамках программы «Восточное партнерство» ЕС. Мы поздравляем Азербайджан в связи с началом переговоров по новому соглашению с Европейским союзом».