Семья члена Совета правления Центра талышкой культуры Шахина Мирзоева, запросившего в Армении «временное убежище», отказалась от него.

Об этом Взгляд.аз сообщил отец Ш.Мирзоева 92-летний Сайиль Нияз оглу Мирзовев. По его словам, он уже давно не поддерживает связь с сыном:

«Прошло уже более шести месяцев, как я порвал с ним все связи. Я знал, что он поехал в Грузию, якобы из-за болезни. Я 65 лет проработал учителем, я – человек, связанный с азербайджанским государством. Мы выросли на азербайджанском хлебе. Мои студенты, ученики работают в академиях и университетах. Мы поддерживаем азербайджанское государство и гордимся нашей страной.

Я ненавижу тот путь, который он [сын – Шахин Мирзоев] избрал. По этой причине я отказался Шахина Мирзоева. Он и сам это знает. Он проявил неблагодарность по отношению к своей семье, своему государству. Я никогда его не прощу. Все мы – азербайджанцы, живем в нашей процветающей стране без каких-либо проблем. У нас нет недовольства государством, да и не может его быть. Я своими глазами вижу, что Азербайджан развивается, что проблемы решаются. Наша страна развивается и день ото дня процветает».