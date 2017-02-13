Телекомпания «Рустави 2» сообщила со ссылкой на источники о возможной попытке отравления католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, который готовится к операции в Германии, передает РИА Новости.

Охрана патриарха усилена, главу службы его безопасности допросили, а глава службы по управлению имуществом патриархии арестован, сообщает канал.

«Возможно, мы имеем дело с попыткой отравления патриарха. Это версия, которая распространилась, однако официального подтверждения этой информации нет», — заявил журналист ТВ в субботу вечером.

Как сообщает «Рустави 2», в пятницу в аэропорту Тбилиси был задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны отец Георгий Мамаладзе, который направлялся к патриарху в Германию.

Тбилисский городской суд подтвердил СМИ, что уже санкционировал арест Мамаладзе.