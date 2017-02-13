Президент Ильхам Алиев в понедельник поздравил новоизбранного Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Уважаемый господин Штайнмайер, искренне поздравляю Вас с избранием на пост Президента Германии. Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджаном и Германией. С чувством удовлетворения хотел бы отметить, что сегодня между нашими странами динамично развивается тесное сотрудничество двустороннего и многостороннего порядка. Надеюсь, что мы и впредь будет прилагать совместные усилия на пути постоянного укрепления дружественных связей, успешного продолжения взаимного, плодотворного сотрудничества во всех сферах. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности во имя благополучия дружественного народа Германии», — говорится в поздравлении президента.