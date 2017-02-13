В будущем число приемных экзаменов в вузы может быть увеличено.

Как сообщил АПА заведующий сектором по работе с прессой и электронными коммуникациями Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде, утвержденные кабинетом министров новые правила приема дают возможность проводить несколько приемных экзаменов в течение одного учебного года. Завсектором отметил, что за один учебный год можно будет проводить 2, 3 и более вступительных экзаменов. Согласно плану приема и в связи с тем, что это новшество в этом году вступительные экзамены будут проведены 2 раза.

Х.Ханларзаде отметил, что если результаты одного из экзаменов абитуриента удовлетворяют условиям конкурса, то он принимает на нем участие по наиболее удачному результату.

«К примеру, принявший участие в I экзамене и набравший 200 баллов абитуриент может не отвечать условиям конкурса. Однако если он набрал соответствующий балл на II экзамене, тем самым выполнил условия конкурса, то несмотря на срез в ходе I экзамена, он обладает правом участвовать в конкурсе с результатами II экзамена. Порой некоторые думают, что за основу будет взят набранный абитуриентом балл. Однако это не так. Потому что в условиях конкурса есть ограничения по соответствующим предметам. Возможно, абитуриент наберет на I экзамене 240 баллов, а на II – 250 баллов. Если абитуриент набрал 240 баллов, тем самым выполнил ограничение относительных баллов по предметам, а набрав 250 баллов не выполнил ограничение относительных баллов по предметам, тогда за основу будут браться 240 баллов. Или же в специальностях по госзаказу должно быть набрано 350 баллов и выполнено ограничение относительных баллов по каждому предмету. Например, абитуриент набрал на одном экзамене 350 баллов и выполнил ограничение относительных баллов по предметам, но набрав 370 баллов на втором не выполнил ограничение относительных баллов по одному предмету. Если этот абитуриент хочет обучаться по госзаказу, он должен будет выбрать набранный им результат в 350 баллов».

Представитель ГЭЦ отметил, что между вступительными экзаменами будет определенный временной промежуток. По его словам, одновременное проведение вступительных экзаменов невозможно: «Участие абитуриента и набор им определенных балов, до завершения учебного года, никак не повлияет на его обучение. Ученики вне зависимости от результатов экзамена, должны посещать уроки. Учащиеся не могут обосновать свое непосещение уроков сдачей экзамена и набором определенного количества баллов. В Азербайджане свои правила организации учебного процесса. В стране учебный год заканчивается 14 июня и ученик вне зависимости от результатов экзамена должен посещать уроки. Участие на вступительном экзамене не дает какого либо основания не посещать уроки».