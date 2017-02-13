Конец прошлой недели запомнился важными и примечательными моментами по теме Карабаха. Одним из таких событий стала экстрадиция блогера Александра Лапшина из Беларуси в Азербайджан. Это является серьезной дипломатической и психологической победой официального Баку над Ереваном. Прецедент с Лапшиным хорошенько встряхнул политическую элиту и общество Армении, обломал их мечты в связи с Карабахом. Подобная встряска и облом наблюдались и в апреле прошлого года после четырехдневной войны в Карабахе. После военного удара в апреле агрессор теперь получил и дипломатический удар от Азербайджана. Прецедент с Лапшиным стал первым в своем роде в истории карабахского конфликта, несмотря на поднятую армянами шумиху.

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Вторым важным моментов на фоне армянской истерии с Лапшиными стало заявление президента Ильхама Алиева на встрече с семьей Национального героя Чингиза Гурбанова, которому присвоено звание национального героя. Глава государства особо подчеркнул, что апрельские бои являются внутренним делом Азербайджана. То есть, карабахский вопрос – исключительно наше внутреннее дело.

Естественно, этот месседж, в первую очередь, был ответом на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что «Нагорный Карабах не является внутренним делом Азербайджана». Можно расценивать это в качестве предупреждения о войне, в первую очередь российскому форпосту, агрессору Армении, которая в последнее время увеличила число провокаций на линии фронта с использованием тяжелой военной техники.

Заявление Ильхама Алиева в дни, когда произошла экстрадиция Лапшина, носит особое значение. Потому что Лавров без всяких юридических оснований и без соблюдения политико-дипломатической этики выступил против экстрадиции Лапшина, оправдывая тем самым незаконное посещение оккупированного Нагорного Карабаха, поощряя подобные визиты. Можно считать, что Лавров получил достойный ответ в связи с Лапшиным.

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Примечательно, что вслед за жесткими заявлением президента 11 февраля в Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова прошло служебное совещание. По информации пресс-службы Минобороны, в совещании приняли участие заместители министра, командиры родов и частей войск Вооруженных сил, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, командиры объединений и соединений, а также с помощью видеосвязи были привлечены командиры прифронтовых воинских частей и другие офицеры. Министр довел до сведения личного состава поручения президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также провел анализ ситуации на фронте и подчеркнул предстоящие задачи.

Генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие указания по усилению служебно-боевой деятельности командиров и начальственного состава всех категорий, в особенности боевой готовности подразделений, находящихся на позициях, всестороннего обеспечения системы обороны, а также в связи с усовершенствованием боевого дежурства и боевой подготовки войск.

На совещании была отмечена важность использования примеров героизма при повышении морально-психологического состояния личного состава и воспитания военнослужащих в духе безграничной преданности Родине, государству и Верховному главнокомандующему.

Министр обороны поставил перед участниками совещания задание по постоянному отслеживанию деятельности противника на прифронтовой линии, сохранению военного преимущества и инициативы во всех направлениях, а также по незамедлительному эффективному ответу на вражеские диверсии.

Отметим еще раз, что в последнее время на линии фронта наблюдается напряжение, используется тяжелое вооружение, Минобороны распространило видеокадры уничтожения вражеской диверсионной группы и военного транспортного средства, перевозящего живую силу. Сообщается, что за последние дни убиты несколько солдат и офицеров ВС Армении.

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Судя по последнему заявлению Верховного главнокомандующего и поручению министра, все это является на самом деле очередным предупреждением о войне агрессору и его покровителям. С другой стороны, Азербайджан параллельно усиливает подготовку на линии фронта, что является еще одним месседжем врагу.

Основной месседж заключается в том, что независимо от слов таких, как Лавров, народ Азербайджана имеет право освободить свои земли любым путем, и не он не отдавал никому этого права. Если враг продолжит бежать от мира, то он должен быть готов к еще более крупным потерям, вот в чем заключается послание Баку.