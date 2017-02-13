В Баку трагически погиб ребенок.
Как сообщает АПА, проживающий по адресу улица М.Хади в Хатаинском районе 8-летний Эмин Овчинников выпал из окна 7-го этажа и умер.
По факту ведется расследование.
В Баку трагически погиб ребенок.
Как сообщает АПА, проживающий по адресу улица М.Хади в Хатаинском районе 8-летний Эмин Овчинников выпал из окна 7-го этажа и умер.
По факту ведется расследование.
Дата: 2017/02/13 12:48
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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