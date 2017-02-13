Получивший осколочное ранение в глаз на линии фронта в Карабахе военнослужащий Гошгар Гаджиев, который отправился на военную службу из Мингячевира, просил помощи у состоятельных лиц для лечения.

Как сообщает Olke.az, все расходы на лечение военнослужащего взял на себя известный азербайджанский предприниматель, президент группы компаний «Palmali» Мубариз Мансимов.

Напомним, что это не первый подобный случай, ранее Мубариз Мансимов оплатил лечение заслуженного артиста Балоглана Ашрафова и отправил его в турецкую больницу на своем личном самолете.