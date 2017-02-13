Население Азербайджана приобрело в январе 2017 года в объектах торговли потребительских товаров на сумму 2 млрд 575 млн 700 тыс манатов, что на 1,3% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 1 млрд 298 млн 200 тыс манатов (рост по сравнению с январем 2016 года на 0,8%), а на непродовольственные товары — 1 млрд 277 млн 500 тыс манатов (рост на 1,7%).

По данным Госкомстата, за отчетный месяц 50,4% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, напитки и табачные изделия, 17,5% — на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,3% — на электроприборы и мебель, 5,1%- на автомобильное топливо, 1,4% — на фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,8% — на компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 18,5% — на прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку потребительских товаров в январе составили 265,7 манатов.

По данным Госкомстата, инфляция в Азербайджане в январе 2017 года составила 2,3%.

«Инфляция в Азербайджане в январе 2017 года составила 2,3%. При этом продовольственные товары подорожали на 2,8%, непродовольственные товары – на 2%, услуги населению – на 1,9%», — отметили в Госкомстате.

По данным Госкомстата, среднегодовой рост цен по итогам января составил 11,9%. В том числе продовольственные товары за год подорожали на 14,5%, непродовольственные товары – на 12,3%, услуги – на 8%.