Россия активно вмешивается в грядущие парламентские выборы в Армении, стараясь окончательно взять страну под свой контроль.

Такое мнение в интервью Крым.Реалии высказал армянский политолог, глава фонда «Европейский выбор» Тигран Хзмалян.

«Во-первых, важно отметить, что Россия проделала огромную работу по превращению Армении из президентской республики в парламентскую с целью исключить «синдром Лукашенко», то есть появления местного лидера, которого она не сможет контролировать. Президент Армении Серж Саргсян, при всей его лояльности Москве, уже не устраивает Кремль. Россия предпочитать создать некую бесформенную, аморфную политическую ситуацию, при которой ни один из существующих институтов не сможет уже сопротивляться ее влиянию», – сообщает эксперт.

Тигран Хзмалян вспоминает: в 2013 году Ереван, по примеру Киева, отказался от Ассоциации с Евросоюзом, и даже вступил в Евразийский союз. Через несколько после этого, в сентябре 2013 года Саргсян, только что вернувшийся из Москвы, анонсировал референдум по поводу перехода к парламентской форме правления.

«На тот момент, на фоне резкого отказа от Ассоциации с ЕС, практически никто не обратил внимания на его слова о референдуме. В самом деле, армяне привыкли к тому, что выборы в стране часто фальсифицируются, и народное волеизъявление не имеет особого значения. Однако оказалось, что референдум был еще одним из главных условий, поставленных Путиным Саргсяну – как раз чтобы избежать уже упомянутого «синдрома Лукашенко». В итоге референдум действительно был проведен, притом с серьезными фальсификациями.

Необходимость такого условия для Москвы стала очевидна минувшей весной, во время так называемой «четырехдневной войны» – апрельского вооруженного обострения в Нагорном Карабахе. Наступление азербайджанских войск было особенно сильным в двух пунктах: на границе с Ираном и на севере, недалеко от нефтепровода Баку – Джейхан, по которому в Европу через Турцию должна проходить не только азербайджанская, но и казахская нефть. Контроль над обеими этими точками был невероятно важен для Кремля. Тем не менее, во время войны Серж Саргсян так и не сделал того, чего хотел от него Путин – он не обратился за помощью к российским «миротворцам». Видимо, это стало для Путина своеобразной «черной меткой» – моментом, когда он окончательно решил сменить Саргсяна, потому что именно этот человек, как ни парадоксально, при всей его непопулярности в Армении, оказался последним препятствием для колонизации страны со стороны России», – поясняет эксперт.

По словам Тиграна Хзмаляна, Москва имеет достаточно рычагов, позволяющих ей контролировать армянский парламент.

«Сейчас президент станет, по сути, номинальной фигурой, и фактическим лидером страны становится премьер-министр, то есть лидер победившей на выборах партии. Нынешний премьер-министр Армении Карен Карапетян, к примеру, входил в состав совета директоров «Газпрома». К слову, он был далеко не единственным пророссийским кандидатом, и вся предвыборная борьба напоминает бега наперегонки в Москву, словно в надежде получить «ярлык на княжение». Кандидаты наперебой хвастались встречами то с Путиным, то с Медведевым, и видимо, это будет до апреля, то есть до самых выборов. Создается ощущение, что буквально все, включая день выборов (пока он назначен на 2 апреля, то есть на годовщину начала апрельской войны) определяется из Москвы», – сетует Хзмалян.

По мнению политолога, Кремль не опасается неожиданностей на выборах, поскольку политика не существует в отрыве от экономики, в которой царствуют российские государственные компании.

«Еще в начале нулевых годов все основные отрасли армянской экономики были отданы российским кампаниям в счет каких-то мифических долгов. Сюда попали гигантские предприятия и целые отрасли промышленности, энергетики, железная дорога, авиация, связь, телекоммуникация. Получается, что Армения представляет собой колонию, которая платит не налоги, а дань метрополии. Поскольку же эти госкомпании контролируются российскими спецслужбами, активность последних постоянно возрастает в Армении», – сообщает Тигран Хзмалян.

Влияние Москвы, по его словам, распространяется на всех уровнях силовых структур, включая самые низшие.

«Когда в июле 2016 года произошел вооруженный мятеж, и была захвачена территория патрульно-полицейского полка, оказалось, что в сейфах и столах полицейского начальства Армении у всех старших офицеров обнаружились удостоверения некой мифической организации «Российско-армянское казачество». Армянские же спецслужбы и вовсе, не таясь, получают из России именные награды, поощрения и т.д.», – добавил он.

По словам эксперта, направляемые из России армянские спецслужбы контролируют СМИ, особенно правительственные, и даже сферу образования.

«Я преподавал режиссуру в Славянском университете, и был уволен, как выяснилось, по личному распоряжению бывшего министра образования России Ливанова. Если министр образования огромной страны занимается каким-то заштатным вузом другой страны, в котором преподает режиссуру человек, чьи посты в Фейсбуке не понравились спецслужбам, можно представить себе глубину проникновения ФСБ в Армении», – рассуждает Тигран Хзмалян.

По словам эксперта, самым независимым от России институтом в Армении до недавнего времени была армия, однако сейчас уже сформирована как минимум одна общая российско-армянская бригада. Также в минувшем году было подписано соглашение о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны на Кавказе, в результате которого объединенная система ПВО переходит в зону ответственности Южного военного округа России – того самого, к которому относится Северный Кавказ, Абхазия, Южная Осетия и оккупированный Крым, то есть самые нестабильные регионы России и занимаемых ею соседних государств.

«Таким образом, апрельские выборы могут окончательно превратить Армению в «губернию» России», – заключает Тигран Хзмалян.