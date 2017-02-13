Уполномоченный по правам крымских татар при президенте Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что стране-агрессору России не избежать освобождения Крыма. Об этом он заявил в интервью Апострофу.

«России не избежать освобождения Крыма: или будет распад России, и она будет вынуждена его отдать», — сказал Джемилев.

Он считает, что каждый день приближает к деоккупации Крыма, однако не военным путем.

«Ни люди не поддержат, ни западные партнеры не поймут (военный путь деоккупации, — ред). У западных стран, как и Украины, если сравнивать с Россией, отношение к человеческой жизни совершенно другое. Тоталитарный режим за человеческие жизни не отвечает, сколько бы там ни погибало. А у нас сразу же на улицу выйдут, родственники к президенту пойдут. И в западных странах так же. Они человеческой жизнью очень дорожат. Вот на этом Путин хорошо и играет. Там народ безмолвствует, а в демократических странах совсем другое».

Отвечая на вопрос, возможен распад России, Джемилев подчеркнул: «Если дальнейшее поведение Путина таким и будет, то к этому и идет. Если исходить из интересов России, то он ни в коем случае не должен был заходить в Крым».