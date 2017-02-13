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Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе.

Информацию об этом распространил официальный сайт президента Азербайджана.