Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе.
Информацию об этом распространил официальный сайт президента Азербайджана.
Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе.
Информацию об этом распространил официальный сайт президента Азербайджана.
Дата: 2017/02/13 11:25
Раздел: Новость
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