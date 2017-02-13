

Азербайджанец Джавид Мамедов принял участие в слепом прослушивании седьмого сезона шоу «Голос країни».

В ходе слепого прослушивания Дж.Мамедов спел песню «Cancion del mariachi». На голос певца обернулась победительница международного песенного конкурса «Евровидение 2016», народная артистка Украины Джамала, в команде которой Джавид Мамедов продолжит участие в проекте «Голос країни».

Общаясь с наставниками шоу, Джавид Мамедов рассказал, что он родом из города Гянджа и работает слесарем в локомотивном депо. Но, по его словам, при этом хочет связать свою жизнь с музыкой.

По просьбе Джамалы Джавид Мамедов также исполнил азербайджанскую народную песню «Küçələrə su səpmişəm».