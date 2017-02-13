В Румынии продолжаются массовые антиправительственные митинги. На улицы Бухареста вышли 50 тысяч человек. Участники акции собрались напротив государственных зданий в центре румынской столицы, передает Reuters.

Манифестанты принесли разноцветные листы бумаги, из которых составили огромный румынский флаг, Толпа скандировала: «Мы хотим работать, а не охранять вас».

Еще десятки тысяч человек участвовали в протестах в других городах. Антиправительственные митинги проходят по всей Румынии. Они не утихают, несмотря на то, что 5 февраля кабмин отменил поправки в Уголовный кодекс, из-за которых в стране и начались массовые волнения.

Эти поправки могли привести к освобождению из тюрем сторонников правящей партии, осужденных по коррупционным делам. Акции протеста за последние 25 лет стали самыми масштабными.