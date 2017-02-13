Боевики террористической организации «Исламское государство» свозят в сирийскую Пальмиру взрывчатку, чтобы нанести повреждения архитектурным памятникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

«На фоне успешного продвижения сирийских войск к Пальмире российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей террористов в районе древнего города. Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», — отметили в министерстве.

На своем канале в YouTube Минобороны опубликовало видео, которое демонстрирует уничтожение боевиками ИГИЛ памятников Пальмиры. На кадрах отчетливо видно, что террористами взорван просцениум — центральная часть древнего Римского театра — и колонны Тетрапилона — прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры.

Боевики ИГ захватили Пальмиру в мае 2015 года, в конце марта 2016-го сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город. В декабре минувшего года Пальмира была вновь захвачена террористами «Исламского государства».