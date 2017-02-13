12 февраля в Нагорном Карабахе была предотвращена очередная провокация разведывательно-диверсионной группы ВС Армении.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, наши подразделения, заранее выявив диверсионную группу, открытым огнем уничтожили ее.

ВС Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку вдоль всей линии фронта.