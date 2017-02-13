Как сообщили в пресс-службе Минобороны, наши подразделения, заранее выявив диверсионную группу, открытым огнем уничтожили ее.
ВС Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку вдоль всей линии фронта.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, наши подразделения, заранее выявив диверсионную группу, открытым огнем уничтожили ее.
ВС Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку вдоль всей линии фронта.
Дата: 2017/02/13 10:14
Раздел: Азербайджан
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