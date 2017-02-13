Обратившийся с просьбой предоставить ему политическое убежище в Армении азербайджанский журналист Шахин Мирзоев ранее был корреспондентом газеты «Толышин садо» («Голос талышей»), однако прекратил сотрудничество с изданием в минувшем году, а само его обращение связано с личными проблемами.

Как передает «Кавказский узел», об этом заявил главный редактор газеты Рафиг Джалилов.

Талышский сепаратист Шахин Мирзоев, представившийся как корреспондент газеты «Толыши садо», получил от властей Армении положительный ответ на просьбу предоставить ему временное убежище в этой стране. По данным МИД Армении, Шахин Мирзоев прибыл в Армению вместе с семьей.

У издания «Толыши садо» («Голос Талыша») никогда не было сотрудника по имени Шахин Мирзоев, сообщил главный редактор издания Гилал Мамедов.

«Мне неизвестен человек по имени Шахин Мирзоев», — сказал Мамедов.

Шахин Мирзали (Мирзоев) был корреспондентом газеты «Толышин садо» («Голос талышей») на общественных началах в 2015 году, сообщил главный редактор газеты Рафиг Джалилов.

При этом он отметил, что сотрудничество с Мирзоевым было прервано после того, как в 2016 году он отказался от абонентской подписки на издание «Толышин садо».

«Я, как председатель Республиканского Талышского культурного центра (РТКЦ), заявляю, что на конференции РТКЦ 1 мая 2016 года Мирзоев был избран членом правления РТКЦ. В настоящее время он член правления РТКЦ. Однако получение им убежища у какого-то иностранного государства не имеет отношения к РТКЦ и нашей газете», — сказал Джалилов.

Это, по его словам, «связано чисто с его семейным вопросом».

«Его супруга в результате некомпетентности врачей оказалась в тяжелом положении и не была обеспечена должной медицинской помощью. В результате его семья попросила убежища в Грузии. Но это ни в коей мере не имеет отношения к РТКЦ. Попытки представить это как деятельность РТКЦ против азербайджанской государственности не обоснованны. Мы ведем борьбу за культурные права талышей цивилизованными методами и не нуждаемся в помощи иностранных государств и тем более армян», — сказал Джалилов.

По его словам, Мирзоев никогда не преследовался за публикации в газете «Толышин садо».