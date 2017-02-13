Рейтинг одобрения работы нового президента США Дональда Трампа снизился с 45% до 40% за прошедшие с его инаугурации 20 дней.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствую данные американского института общественного мнения Gallup.

Рейтинг неодобрения, напротив, вырос до 55%.

В первый день опроса 22 января равное число американцев (45%) оценивали работу Трампа положительно и отрицательно.

Для сравнения, одобрение и неодобрение работы его предшественника Барака Обамы в течение восьми лет президентства зеркально колебалось между 40% и 60%. Доля довольных при этом лишь несколько раз опускалась до 40% и ниже, достигая на минимуме 38% — 39%. Напротив, число недовольных не превышало 55%.

В первый день правления Обамы в 2009 году его работу позитивно оценили 68% американцев, а отрицательно — лишь 12%, но через 20 дней соотношение составило уже 62% к 25%. Перед уходом Обамы с поста президента США рейтинг одобрения его работы составил 59% против 37% недовольных.

В ежедневных телефонных опросах Gallup принимают участие около 1,5 тысяч совершеннолетних жителей США. Погрешность не превышает 3 процентных пунктов.