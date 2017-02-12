Американский джазовый музыкант и певец, обладатель семи премий Grammy Эл Джерро скончался в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в возрасте 76 лет. Об этом, согласно информации ТАСС, говорится в распространенном сообщении его менеджера Джо Гордона.

«Эл Джерро ушел из жизни этим утром в 05:30 по местному времени», — заявил Гордон. По его словам, музыкант скончался в окружении близких, находясь в больнице, куда он был недавно помещен.

Причина смерти в заявлении не указывается, однако, по данным портала TMZ, Джерро в последние годы страдал от проблем с дыханием, также у него было больное сердце. Несколько дней назад представители музыканта заявили, что ему придется отказаться от концертной деятельности и гастролей в связи с истощением.

Джерро, родившийся в Милуоки (штат Висконсин) в 1940 году, достиг популярности в 1970-х. Музыкант прославился своим умением петь различными тембрами голоса и удивительной способностью к импровизации. Дискография исполнителя насчитывает 20 альбомов. Он является единственным певцом, получавшим Grammy в трех различных категориях: джаз, ритм-н-блюз и поп-музыка. В 2001 году Джерро получил звезду на голливудской «Аллее славы».