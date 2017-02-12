Украина и Азербайджан рассматривают создание производственных предприятий на основе взаимных инвестиций, сообщил в четверг Trend первый секретарь по экономическим вопросам посольства Украины в Азербайджане Вадим Сидяченко.

«Украина планирует серьезные инвестиции в Азербайджан, в особенности в создание совместного предприятия по производству лекарств. Это ближайший проект — мы надеемся, что в этом году будет создано совместное предприятие и начнется строительство фармацевтической фабрики по производству инфузионных растворов», — сказал Сидяченко.

В настоящее время в Азербайджане строится два фармацевтических завода. Первый фармзавод Hayat Pharm строится в Пираллахинском промышленном парке и является совместным азербайджано-российским проектом. С российской стороны в данном проекте участвует «Р-Фарм».

Второго завод — Caspian Pharmed строится совместно с иранской компанией Tanim Pharmaceutical Investment Company (TPICO). Создание предприятия пройдет поэтапно: на первом этапе планируется производство лекарств в форме таблеток и капсул, на втором — в форме ампул и флаконов, на третьем — более расширенный спектр антибиотиков.

На заводе Caspian Pharmed планируется выпускать 200 миллионов таблеток и капсул ежегодно, 84 наименования лекарственных препаратов, в том числе основные виды лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, инфекционных и неинфекционных болезней, а также различные виды антибиотиков и обезболивающих.

А в марте 2017 года начнется строительство третьего фармацевтического завода, который будет построен компанией VPS Healthcare (ОАЭ), но часть доли участия будет принадлежать Азербайджанской инвестиционной компании.

VPS Healthcare имеет 20 специализированных клиник, а также 13 больниц и оздоровительных центров в разных странах мира. Также компании принадлежат фармацевтический завод в Дубае и стоматологический колледж в Индии. Еще один завод компании в настоящее время строится в Абу-Даби. VPS Healthcare поставляет свою продукцию в страны Азии, Европы, Северной и Южной Америки.