Сообщения о ранении лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади распространили телеканалы Alsumaria и Alhurra, которые ссылаются на неназванные источники.

По данным СМИ, Аль-Багдади получил ранения 9 февраля во время авиаудара иракских ВВС и был доставлен в Сирию на лечение. Однако никакого официального подтверждения этой информации пока нет.

Стоит заметить, что сообщения о ранении или ликвидации главаря ИГИЛ публикуются регулярно разными СМИ, однако до сих пор никаких официальных подтверждений этому нет.

Источник: Лайф