Ушла из жизни актриса ТЮЗа, заслуженная актриса Азербайджана Кюбра Дадашева.
Информацию об этом распространяет Milli.Az. Близкие актрисы подтвердили информацию о ее смерти.
Ушла из жизни актриса ТЮЗа, заслуженная актриса Азербайджана Кюбра Дадашева.
Информацию об этом распространяет Milli.Az. Близкие актрисы подтвердили информацию о ее смерти.
Дата: 2017/02/12 20:26
Раздел: Life-style, Азербайджан
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