Глава партии «Армянское возрождение» Артур Багдасарян вчера на съезде партии сказал, что как человек, занимавший ранее высокие должности, он заявляет, что в Армении есть запасы нефти и газа.

«Они находятся на большой глубине и нуждаются в серьезных исследованиях. К ним необходимо государственное внимание. Недра для некоторых стали личной собственностью, их надо вернуть народу и сделать государственной собственностью», – сказал он (цитата по «Аравот»).

По словам Артура Багдасаряна, богатства недр беспощадно «насилуются»: «Если провести расследование, то можно увидеть, сколько бывших министров и их родственников имеют зарегистрированные на себя рудники».