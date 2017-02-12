В Букингемском дворце образовалась новая вакансия. Как пишет «Лайф», королеве Елизавете II нужен человек, который будет вести её личные профили в социальных сетях за плату в 30 тысяч фунтов стерлингов в год.

На сайте королевы должность называется «специалист по цифровым коммуникациям». Предполагается, что этот человек будет вести королевский «твиттер», отвечать за публикации в «Фейсбуке», «Ютубе», освещать там события вокруг Елизаветы II.

Вакансия предполагает полную занятость, управление учётной записью монарха в сервисе микроблогов и сообщение миру о деятельности королевы и роли королевской семьи в общественной жизни.