Жительница Эдинбурга (Шотландия), выигравшая в лотерею миллион фунтов стерлингов (более 1,2 миллиона долларов), обвинила организаторов конкурса в том, что деньги испортили ей жизни. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Daily Mirror.

Джейн Парк (Jane Park) выиграла джекпот в 17 лет, когда впервые купила лотерейный билет. Спустя четыре года девушка пришла к выводу, что не должна была получать крупный выигрыш, не достигнув совершеннолетия. Шотландка пожаловалась изданию, что ей наскучила одежда от известных дизайнеров и отдых на дорогих курортах. «Иногда мне кажется, что выигрыш в лотерею разрушил мою жизнь», — сказала она.