Бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер избран новым федеральным президентом. Он получил 931 голос в Федеральном собрании Германии при необходимых 631, сообщает Bild.
Бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер избран новым федеральным президентом. Он получил 931 голос в Федеральном собрании Германии при необходимых 631, сообщает Bild.
Дата: 2017/02/12 17:34
Раздел: Мир
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