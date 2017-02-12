Пакистан и Азербайджан могут подписать соглашение по торговле нефтью и газом в конце февраля, пишет Тренд со ссылкой на пакистанское издание Times of Islamabad.

По сообщению издания, правительства двух стран уже одобрили сделку.

«Азербайджан предложил экспорт сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в Пакистан», — сказал высокопоставленный представитель Министерства нефти и природных ресурсов.

В апреле 2016 года министерство нефти и природных ресурсов Пакистана и министерство энергетики Азербайджана согласовали подписание межправительственного соглашения, которое будет направлено на сотрудничество в области поставок нефти, нефтепродуктов, LPG и LNG, а также на привлечение инвестиций в энергетические сферы двух стран, в том числе на реконструкцию существующей инфраструктуры и создание мощностей для хранения на территории Пакистана.

Договоренность была достигнута в ходе шестого заседания азербайджано-пакистанской межправкомиссии в Исламабаде.

На правительственном заседании, состоявшемся 15 декабря 2016 года, также обсуждалось подписание с Азербайджаном межправительственного соглашения о сотрудничестве в области энергетики.

Соглашение позволит двум странам заключать многомиллиардные сделки для торговли нефтью и газом, без проведения тендерных процедур.

Пакистан и Азербайджан также договорились о проведении совместных исследований путем создания лаборатории и проведения тестовой добычи нефти и газа.

Кроме того, две страны будут обмениваться научно-техническими разработками в области разведки и добычи нефти и газа, а также в сфере подготовки специалистов в нефтяной промышленности.

Стороны также договорились о содействии переговорам и последующем подписании меморандума о взаимопонимании между SOCAR и PSO по вопросам торговли нефтью, нефтепродуктами, LNG и LPG, а также совместном освоении новых мощностей.

В настоящее время Пакистан импортирует нефть из арабских стран Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и Саудовская Аравия. Страна также импортирует газ из Катара.

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