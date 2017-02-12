Американская артистка Мэрил Стрип ответила на нападки президента США Дональда Трампа, назвавшего ее «одной из самых переоцененных актрис Голливуда». Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press в воскресенье, 12 февраля.

«Да, я — самая переоцененная, самая перенагражденная и в настоящее время самая переруганная актриса своего поколения», — заявила Стрип в ходе выступления на мероприятии «Кампания за права человека» в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Артистка подчеркнула, что ей было страшно публично критиковать Трампа. «Это подвергает тебя различным атакам радикальных активистов и интернет-ботов», — отметила она. Стрип добавила, что республиканец своими действиями может «пробудить страну», заставив задуматься о хрупкости свободы.