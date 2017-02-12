Двух иностранцев, которые на ходу запрыгнули в грузовой поезд, заметили и задержали в минувшую субботу во Львовской области пограничники Мостиского отряда, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

«Во время несения службы в пункте пропуска «Мостиска-железнодорожная станция» пограничники обнаружили двух человек, которые пытались незаметно проскользнуть в грузовой поезд. Неизвестные, преодолев заградительный забор, на ходу запрыгнули в грузовой поезд, который отправлялся в Польшу после завершения всех видов контроля», — говорится в обнародованном в воскресенье сообщении.

Военнослужащие срочно остановили поезд и обнаружили в одном полувагонов гражданина Азербайджана 30 лет и гражданина Турции 24 лет. Как выяснилось, в Украину иностранные граждане прибыли в установленном порядке, а дальше решили попасть в страны ЕС, минуя все виды контроля.

За попытку нарушения государственной границы на нарушителей составлены протоколы. Мужчины задержаны на срок до 3 суток с целью выяснения обстоятельств правонарушения и помещены в пункт временного содержания.