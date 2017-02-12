Информация, распространенная в некоторых СМИ по поводу произошедшего 6 февраля извержения грязевого вулкана Отман-Боздаг, которое также сопровождалось мощным взрывом, не совсем точная.

Об этом Sputnik Азербайджан сказал директор Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова Министерства экологии и природных ресурсов АР Джейхун Пашаев, комментируя вопрос об опасности, которую представляют собой грязевые вулканы.

«Все говорили, что извержение произошло в Сангачале, но это не так. По территориальной принадлежности вулкан относится к Шамаха-Гобустанскому району», – отметил Пашаев.

Вулкан расположен в пяти километрах от железнодорожной станции в Гарадаге. Он имеет форму урезанного конуса диаметром в 300 метров, относится к высоким грязевым вулканам, рассказал директор.

Согласно имеющимся данным, продолжил он, до сих пор было зарегистрировано три извержения – 22 января 1845 года, 10 октября 1951 года и 10 октября 1961 года, и вот четвертое произошло 6 февраля.

«Продукты извержения этого вулкана, вырвавшиеся наружу за все предыдущие извержения, охватывают территорию в 100 гектаров, имеют среднюю толщину 120 метров и объем 120 миллионов кубических метров», – отметил Пашаев. По его словам, этот вулкан считается уникальным, потому как напоминает поверхность луны.

Он также рассказал о самом процессе извержения. Так, в течение многих лет в жерле вулкана собирается метан. Локальные землетрясения вызывают трения пород, что становится причиной возникновения искры, и метан взрывается. Газ горит, вырывается наружу. Образовавшееся давление разбрасывает грязь. Пламя из кратера горит от нескольких секунд до нескольких минут, потом быстро затухает. Постепенно раскаленная грязь вокруг тоже остывает.

По словам Пашаева, извержение вулкана является сейсмическим процессом, потому прогнозировать его заранее невозможно. В то же время, если постоянно брать образцы вулканических веществ, проводить исследования и наблюдать за активностью этих веществ, то можно с определенной долей вероятности определить дату следующего извержения. Но точный прогноз невозможен, отметил директор заповедника.

«Также отмечу, что на разломе, где расположен грязевой вулкан Отман-Боздаг, имеется еще четыре вулкана. Существует вероятность, что последнее извержение окажет влияние и на них, что приведет к новой активизации и взрывам», – заметил Пашаев.

В то же время директор отметил, что эти вулканы абсолютно безопасны, так как находятся на большом расстоянии от населенных пунктов.

Отметим, что на Земле существует 1400-1500 грязевых вулканов, из них 370 расположены в Азербайджане, а 43 — на территории заповедника. Грязевые вулканы богаты веществами, полезными при ряде заболеваний, таких как ревматизм, болезни суставов и кожи.