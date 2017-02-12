С запросом об экстрадиции блогера Александра Лапшина Азербайджан обращался не только к Белоруссии, но и к Украине. Лапшин, являющийся гражданином России, Израиля и Украины, посещал в 2011−12 гг. оккупированные Арменией территории Азербайджана и рассказывал об этих поездках в своем блоге.

Как сообщает «Регнум», Генеральная прокуратура Азербайджана, обвинившая блогера в публичных призывах к нарушению территориальной целостности страны и отсутствии необходимых документов при пересечении границы, обратилась к Украине с просьбой об экстрадиции Александра Лапшина и получила отказ от министра внутренних дел Арсена Авакова.