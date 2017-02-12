Еще более ухудшилось состояние здоровья режиссера Шахина Закизаде, проходящего курс лечения от рака крови.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Axsam.az, помещенный на днях в реанимацию Ш.Закизаде впал в кому.

Супруга режиссера Сабина Закизаде отмечает, что муж пока не подключен к аппаратам и дышит сам, подчеркивая, что никаких положительных изменений не наблюдается: «Прошу у Бога чуда».

Отметим, что резкое ухудшение состояния здоровья Ш.Закизаде произошло на третьем этапе химиотерапии – ранее врачи отмечали прогресс в лечении.