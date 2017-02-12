Организаторы Кубка Федерации по теннису, который проходит на Гавайских островах, перепутали гимн Германии и вместо современного включили тот, который использовался во времена Третьего Рейха. Об этом сообщает Associated Press.

Немецкие спортсмены, принимающие участие в турнире, отреагировали на инцидент негативно. Теннисистка Андреа Петкович назвала случившееся «худшим, что случалось» с ней за 13 лет участия в Кубке Федерации. «Я считаю это верхом невежества, никогда не чувствовала такого неуважения к себе», — заявила спортсменка.

Представители Ассоциации тенниса США извинились за произошедшее, заверив, что ошибка была случайной и больше ничего подобного не повторится.

