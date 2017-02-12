Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами возможны осадки, ожидается снег, местами сильный, северо-западный ветер, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2 градусов мороза, днем – 0-3 градуса тепла, в Баку ночью — 0-2 градуса мороза, днем – 0-2 градуса тепла.
Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95 процентов.
В районах также ожидается снег, местами туман, усиливающийся западный ветер.
Ночью — 0-5 градусов мороза, днем — 0-4 градуса тепла, в горах ночью — 6-11 градусов мороза, днем — 0-5 градусов мороза. Местами возможен гололед.