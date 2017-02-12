Племянник Ильхама Алиева — сын Севиль Алиевой поделился в Инстаграм новым видео.

По информации BAKU.WS, Азер Алиев является вице-президентом Федерации тяжелой атлетики Азербайджана. На видео можно увидеть, что спортсмен в отличной форме. Видео, на котором Азер поднимает 170 кг, поразило подписчиков.

Отметим, что 2 июля 2011 года в Праге Азер Алиев занял пятое место в состязании среди молодежи по пауэрлифтингу федерации WPC в весовой категории 100 кг. Спортсмен по сумме трех упражнений поднял 600 кг.

23 ноября 2011 года в Риге Азер приблизился к победе и занял 4-е место на чемпионате мира по пауэрлифтингу федерации WPC, подняв 610 кг.

В 2014 году на Открытом Кубке Евразии по пауэрлифтингу спортсмен поднял 250 кг и завоевал серебряную медаль.

