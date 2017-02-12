На сайте американского агентства Stratfor в статье «Тихая осада Туркменистана» комментируют сегодняшние выборы президента: «На поверхности, в туркменской политике немного места для интриги. Выборы [в Туркменистане] никогда не были особенно состязательными, президент Гурбангулы Бердымухамедов практически гарантированно выиграет президентскую гонку. […] Ясно, что Туркменистан привык к политической непрерывности, нет никаких причин думать, что предстоящие выборы это изменят».

В статье отмечают «относительную уникальность» этой политической стабильности среди стран Центральной Азии, поскольку там не было революций или гражданской войны, как в Кыргызстане или Таджикистане, или уязвимости для нападений боевиков, как в Казахстане или Узбекистане. Туркменистан продолжает оставаться «внутренне единородной» страной, немногие существующие оппозиционные группы «предоставляют де-факто поддержку власти».

«Однако эти факторы не гарантируют стабильность для Туркменистана в бессрочной перспективе. Хотя маловероятно, что власти столкнутся с существенной политической конкуренцией в ближайшем будущем, все же растущие угрозы безопасности и экономические вызовы станут более серьезным испытанием [доминированию режима]», — пишет Stratfor. Среди экономических вызовов указывают на падение мировых цен на природный газ – основу экспорта Туркменистана, трудности страны по налаживанию экспорта газа в различных направлениях. Исторически главными пратнерами Туркменистана были Россия и Иран, однако Россия почти полностью прекратила покупать туркменский газ, а с Ираном уже несколько месяцев идет спор по предполагаемым долгам Ирана. Туркменистан приобрел нового партнера – Китай, однако дальнейшая диверсификация рынка затруднена проблемами безопасности в Афганистане и неспособностью договориться с Россией и Ираном о разделе шельфа Каспийского моря.

“Наряду с тяжелой экономической ситуацией в стране, [угрозы безопасности из Афганистана] побуждают Бердымухамедова усилить контроль над властью”, — пишет Stratfor, отмечая недавние изменения в туркменской конституции, по которым срок президентских полномочий был продлен с пяти до семи лет, сняты возрастные ограничения в 70 лет, что позволило бы Бердымухамедову пожизненно оставаться у власти.