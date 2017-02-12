Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис уволил командующего Военно-воздушными силами (ВВС), полковника Аудрониса Навицкаса из-за ремонта военных вертолетов в России.

Как сообщает Delfi, решением министра полковник внесен во временный резерв персонала литовской армии. По закону, если в течение двух месяцев Навицкасу не будет предложена должность в армии, соответствующая его квалификации и званию, то он будет отправлен в запас.

«Имеющиеся материалы свидетельствуют, что решение о ремонте вертолетов и выделении для этого средств было принято с условием, что ремонт не будет проводиться на территории России или у поставщиков этой страны. Полковник Навицкас, будучи высшим должностным лицом ВВС, не обеспечил реализации политической установки, высказанной на заседании Совета по оборонным ресурсам Минобороны от 9 февраля 2016 года, — не ремонтировать военные вертолеты в России. Национальная безопасность не согласуется со свободной трактовкой политических установок», — отметил Кароблис.

Министерство обороны с ноября расследовало намерения ремонтировать в России два военных вертолета, предназначенных для поиска и спасения. Как утверждал МИД Литвы, ремонт вертолетов в России пошел бы вразрез с решениями Евросоюза о санкциях в отношении Москвы и с внешней политикой Литвы.