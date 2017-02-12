Кремль продолжит блокировать интеграцию Украины в Европу, и для этого он использует разные механизмы, например, попытается легализовать боевиков в политическое поле Украины.

Такое мнение высказал Андрей Пионтковский в комментарии «Гордону». По словам российского публициста и политолога, Москва хочет разрушить Украину политически, и для этого попытается легализовать боевиков Донбасса. Политолог считает, что в Кремле уже поняли – военным способом невозможно добиться контроля над Украиной, поэтому будет предпринята попытка впихнуть в Украину «ЛДНР». «Легализация боевиков – это впихивание Игоря Плотницкого и Александра Захарченко в политическое поле Украины. Кремль рассчитывает таким способом заблокировать европейский вектор развития страны», отметил Пионтковский.

Также публицист не исключил, что Плотницкого и Захарченко решат поменять на других людей, однако Кремль не изменит свою линию. «Москва будет разрушать Украину уже политическим путем, а для этого как раз и нужно впихнуть «республики» в Украину», уверен российский политолог.