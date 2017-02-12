Питт сыграет инженера, который отправляется в далекое космическое путешествие, чтобы найти своего отца.

После того как сиквел фильма «Война миров Z» был отменен, а бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли потихоньку подходит к концу, у Брэда Питта появилось много свободного времени для новых проектов. Стало известно, что актер сыграет в новом фантастическом фильме Джеймса Грэя («Затерянный город Z») под названием «К звездам».

Питт сыграет космического инженера Роя МакБрайда, который отправляется в далекое космическое путешествие, чтобы найти своего отца. По сюжету отец героя Питта покинул Землю более 20-ти лет назад для того, чтобы найти признаки жизни на далеком Нептуне. Сообщается, что съемки картины начнутся уже летом 2017.

Соответственно, можно рассчитывать, что Питт вернется на большой экран в 2018 году.

Последний на текущий момент проект Питта, военная драма «Союзники» с Марион Котийяр, в прокате успеха не добился: при 85 миллионах бюджета фильм заработал в мировом прокате всего лишь 113 миллионов.