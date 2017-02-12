Заведение может одновременно принять 72 посетителя, в ресторане подают только вегетарианские блюда.

Изобретательные индусы превратили старый пассажирский авиалайнер респектабельный ресторан. «Уникальный ресторан открылся в городе Лудхиана, где местный бизнесмен нашел новое назначение старом Airbus A320», сообщает Business Insider.

Владелец ресторанного бизнеса заметил списанный самолет в одном из старых ангаров, тогда у него возникла идея дать металлическом гиганту новую жизнь. Так появился ресторан Hawai Adda, что на хинди означает «аэропорт».

Заведение может одновременно принять 72 гостей, в ресторане подают только вегетарианские блюда.

Также на территории Hawai Adda размещается собственная пекарня, отдельный зал кафе и банкетный холл на 40 человек.

Превращение заброшенного самолета на элитный заведение длилось около года.