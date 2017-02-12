Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Рамон Фонсек и Юрген Моссак арестованы в Панаме по обвинению в отмывании денег.

Также арестован юрист, который работал в этой компании, на арест еще одного юриста Mossack Fonseca выдан ордер на арест.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис генерального прокурора Панамы Кении Порселло.

Власти Панамы считают, что Mossack Fonseca была преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения.

В прокуратуре сообщили, что расследование в отношении деятельности Mossack Fonseca вели прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии – дело якобы связано с коррупционными махинациями в государственной нефтяной компании Бразилии Petrobras.

Адвокат арестованных Элиас Солано уже объявил о намерении оспаривать собранные следствием доказательства вины своих подзащитных – он считает аргументы следствия «слабыми».

Напомним, что Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) при участии Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основании документов Mossack Fonseca, получивших название Панамский архив, провели скандальное расследование.

Его фигурантами стали десятки крупных компаний, а также влиятельных бизнесменов и политиков из разных стран мира.

В нем упоминаются, в частности, 12 действующих и бывших глав государств. Согласно этим данным, 643 украинских гражданина обладают 469 офшорными компаниями.

В частности, Панамский архив позволил узнать об офшорах виолончелиста Сергея Ролдугина, друга президента РФ Владимира Путина.

Скандал с оффшорами привел к отставке премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона и министра индустрии Испании Хосе Мануэль Сория.

В целом же архив объемом в 2,6 терабайта содержит 11,5 миллионов файлов.

Основатели компании сказали, что эта утечка случилась в результате «ограниченного взлома».