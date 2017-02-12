В Швейцарии, где действуют одни из самых строгих правил на получение гражданства, в воскресенье проходит референдум, на котором решается вопрос, можно ли дать гражданство третьему поколению иммигрантов.

Нынешние правила приводят, например, к тому, что люди, чьи родственники два поколения назад мигрировали в Швейцарию из Чили, не имеют гражданства этой европейской страны, притом, что сами ни разу даже не были в Латинской Америке.

Во многих странах действует право на получение гражданства по рождению, но в Швейцарии этого недостаточно.

Кампанию за облегчение процедуры получения швейцарского паспорта начал активист Штефан Эгли, обосновавший свою инициативу так: «Я ходил в школу с нешвейцарцами и всегда удивлялся, отчего у нас разные права, если они родились тут и воспитывали их так же».

Если у кандидата на получение швейцарское гражданство нет родственника с паспортом Конфедерации, ему придется прожить в стране не менее 12 лет, пройти несколько собеседований и тестов на знание истории и географии кантона, и заплатить несколько тысяч франков госпошлины.

Противники Эгли и его правозащитной группы Operation Libero опасаются, что изменение порядка получения паспорта приведет к бесконтрольному росту желающих получить гражданство.

Другие критики инициативы считают ее крайне несущественным изменением ситуации: в Швейцарии лишь около 24 тысяч мигрантов в третьем поколении, которые еще не получили паспорт Конфедерации.