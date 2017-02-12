Руководство Йельского университета приняло решение сменить название одного из колледжей, названного в честь политика XIX века Джона Кэлхуна, идеолога рабовладельческой политики южных штатов, сообщает ВВС.

Теперь колледж Кэлхуна будет назван в честь американской ученой и контр-адмирала флота США Грейс Хоппер.

В 2015 году в университете вспыхнули студенческие протесты, участники которых требовали переименовать колледж. Вскоре после этого президент университета Питер Саловей объявил о создании комиссии, которая должна была решить, нужно ли менять название учебного заведения.

Саловей заявил, что решение о переименовании является исключительным случаем, так как деятельность 7-го вице-президента США Кэлхуна противоречит ценностям университета.

При этом руководство университета отмечает, что не будет убирать из колледжа связанные с Кэлхуном символы и позволит студентам называть его по-старому.

Джон Кэлхун, занимавший пост вице-президента с 1825 по 1832 год, защищал интересы южных плантаторов от посягательств северян и оспаривал возможность ограничения рабства на территории отдельных штатов.

Грейс Хоппер окончила Йель в 1930 году и разработала первый компилятор для компьютерного языка программирования. Она умерла в 1992 году в возрасте 85 лет.