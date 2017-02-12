Одиннадцать человек погибли в ДТП с участием двух автобусов в Бангладеш, еще три человека пострадали.

Как передает агентство Синьхуа, инцидент произошел в воскресенье примерно в 9.00 по местному времени в округе Нарсингди.

“Одиннадцать пассажиров, включая двух детей и четырех женщин, погибли на месте в результате лобового столкновения двух автобусов”, — рассказала агентству глава полиции округа Амена Бегум. Трое пострадавших госпитализированы. Отмечается, что все они находятся в критическом состоянии.