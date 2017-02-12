Проект постановления США отвергли в ООН.

Проект резолюции США, осуждающий ракетный обстрел израильского города Эйлат и теракт в Петах-Тикве, не был принят Советом Безопасности ООН, передает интернет-издание Корреспондент.

«Внесенный делегацией США проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением обстрела территории Израиля заблокирован некоторыми делегациями, включая Францию», — цитирует Интерфакс источник в Совбезе ООН.

Это был первый документ, который внесла американская делегация в Совбез ООН при новом постпреде Никки Хейли.

Напомним, 9 февраля противоракетная оборона (ПРО) Израиля сбила несколько ракет, выпущенных с территории Синайского полуострова. Ответственность за организацию пуска ракет взяли на себя боевики ИГИЛ.