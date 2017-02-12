Проект постановления США отвергли в ООН.
Проект резолюции США, осуждающий ракетный обстрел израильского города Эйлат и теракт в Петах-Тикве, не был принят Советом Безопасности ООН, передает интернет-издание Корреспондент.
«Внесенный делегацией США проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением обстрела территории Израиля заблокирован некоторыми делегациями, включая Францию», — цитирует Интерфакс источник в Совбезе ООН.
Это был первый документ, который внесла американская делегация в Совбез ООН при новом постпреде Никки Хейли.
Напомним, 9 февраля противоракетная оборона (ПРО) Израиля сбила несколько ракет, выпущенных с территории Синайского полуострова. Ответственность за организацию пуска ракет взяли на себя боевики ИГИЛ.